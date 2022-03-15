Saksıda uyuşturucu yetiştirmiş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde saksıda uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.Ü.'nün evinde ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 adet saksı içerisinde 3 kök hint keneviri, bitkilerin gelişiminde kullanıldığı değerlendiren 1 adet siyah renkli projektör, bitkilerin yapay rüzgarlandırılmasında kullanıldığı 1 adet fan aparatı, 60.3 gram hint keneviri tohumu, 30 gram kubar esrar maddesi, 3.3 gram tütünle karışık esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti - Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından göz altına alınan A.Ü. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.