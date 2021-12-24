Şampiyonluğun ödülü 'Balık Ekmek'

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özden Taşğın tarafından organize edilen Balık Ekmek ikramına sporcuların yanı sıra diğer öğrenciler ve personeller de katıldı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapalı Spor salonu yanında organize edilen etkinlikte konuşan Doç. Dr. Özden Taşğın; “Her sene yaptığımız balık şenliğini tekrarlamak istedik. Bayan basketbol takımımız Kayseri'deki şampiyonada birinci olmuştu. Hem sporcularımıza balık ekmek ikram edelim dedik, hem de üniversiteler arası hentbol müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. Müsabakaya gelen öğrencilerimize de balık ekmek ikram ederek, şehrimize ve çocuklarımıza bir anı bırakmak istedik.

Kayseri'de düzenlenen Üniversitelerarası Basketbol Müsabakalarında şampiyon olan takım öğrencisi Sema Nur Ceylan da yaptığı açıklamada; “Basketbol takımı olarak Kayseri'ye maçlara gittik. Üç maçı da kız takımı olarak biz aldık. Ben de takımdaydım. Kazandık. Balık Ekmek için Özden hocamıza da teşekkür ediyoruz. Şampiyona ödül balık ekmek oldu. Güzel bir organizasyon oldu" ifadelerini kullandı.