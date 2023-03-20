Sanal dolandırıcılar polise yakalandı

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Türkiye genelinde sosyal medya satış platformlarında verdikleri sahte ilanlar aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslar yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Türkiye genelinde sosyal medya satış platformlarında verdikleri sahte ilanlar aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik, Nevşehir merkezli Kayseri ve Niğde illerinde 12 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen üç şahıs tutuklandı.