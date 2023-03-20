İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sanal dolandırıcılar polise yakalandı

Nevşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Türkiye genelinde sosyal medya satış platformlarında verdikleri sahte ilanlar aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslar yakalandı.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Türkiye genelinde sosyal medya satış platformlarında verdikleri sahte ilanlar aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslar yakalandı.


Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Türkiye genelinde sosyal medya satış platformlarında verdikleri sahte ilanlar aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik, Nevşehir merkezli Kayseri ve Niğde illerinde 12 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen üç şahıs tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.