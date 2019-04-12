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Sanatçı Bülent Serttaş, Başkan Arı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Bülent Serttaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar temennisinde bulundu.

Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Bülent Serttaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar temennisinde bulundu.


Kazakistan Fahri Başkonsolosu Dr. Halil Uluer ve Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer'in de hazır bulunduğu ziyarette, sanatçı Bülent Serttaş, Rasim Arı'nın Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve görevinde üstün başarılar temennisini iletti.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı' da, Türk halkının gönlünde ayrı bir yeri olan Sanatçı Bülent Serttaş'ın içten dilekleri için teşekkür etti.

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