Sanatçı Eypio, sevenleriyle buluşacak

Nevşehir Belediyesi tarafından, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de Eypio konseri düzenlenecek.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü, NEVÜ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM), Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen ‘1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali' başladı. Çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum kuruluşları ve özel sektör firmalarının destek verdiği Kapadokya Kültürel Miras Festivali, 1-3 Haziran 2022 tarihlerinde NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi festival alanında gerçekleştiriliyor.

Bölgenin şair, yazar ve ressamları, geleneksel meslek ustaları, çeşitli müzik toplulukları, yerel el sanatları ustaları, animasyon ekibi (kuzebaz, ateşbaz, tahta bacaklar) Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu dans ekibi gösterileri, semah ve halk dansları gibi birçok etkinliğin yer aldığı festivalde Nevşehir Belediyesi, ünlü Türk Rap Sanatçısı Eypio'yu gençlerle buluşturacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 3 Haziran Cuma günü düzenlenecek konser saat 21.00'da başlayacak.