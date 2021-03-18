İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlı Zaferin 106.yıldönümü

Nevşehir’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106.

Nevşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle, Şehitler Parkı'nda Çelenk Sunma Töreni yapıldı.


Törende; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve Vatan Şehitleri ve Malülleri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, Atatürk Anıtına çelenklerini sunmalarının ardından Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları için Saygı Duruşundu bulunularak İstiklal Marşı okundu.


Tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve saygı atışıyla sona erdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.