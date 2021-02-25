Savran, “ Halkımızın desteği ile bu şehir için en güzel hizmetler yapacağız”

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir'i arzuladığı hizmetlere kavuşturmak ve Türkiye'ye örnek gösterilen marka bir kent haline getirmek için büyük bir gayretle çalışacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye başkanı görevine gelmesinden dolayı kendisine “hayırlı olsun” dileklerini iletmek isteyen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşları başkanlık makamında konuk etti.

Tebrikleri kabul ederek çeşitli talep önerilerini dinlediği vatandaşlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Savran, konuklarıyla bir süre sohbet etti.

“En büyük gücümüz olan birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı arttıracak, daha çok çalışacak, daha çok hizmet üretecek ve her zaman halkımızın yanında olacağız. Rabbim yapacağımız hayırlı ve güzel hizmetlerde yardımcımız olsun” diyen Savran, şehrin kendilerinden beklentisini bildiğini ve bunları gerçekleştirmek için çok çalışacağını söyledi.

Savran, “Bu şehir ve bu şehrin insanları için gece gündüz demeden çalışacağız. Kentin dinamikleri ve vatandaşlarımızla ortak hareket ederek, Nevşehir'imizi daha güzel yerlere taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizin gelişip, güzelleşmesine ve büyümesine ivme kazandıracak yeni projeleri hayata geçirmek için çaba göstereceğiz. Halkımızın desteği ile birlikte Nevşehir için güzel hizmetler yapacağız” dedi.