Savran'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 113'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Başkan Savran, mesajında iletişim çağında doğru, ilkeli, tarafsız bilgi ve güvenilir paylaşımların kaynağının basın olduğunu ifade ederek kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basının her zaman demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu söyledi.

Savran, “Basınımız, demokratik toplumların vazgeçilmez unsuru olarak, zaman mefhumu gözetmeksizin zor şartlarda görev yapan çalışanlarıyla, vatandaşlarımızın hızlı ve gerçekçi yayınlarla bilgilendirilmesi yanında, kamu-vatandaş iletişiminin sağlıklı yürütülmesi anlamında da önemli bir görev yürütmektedir. Gece gündüz halkın doğru haber alma özgürlüğü için çalışan basınımız, demokrasimizin de en önemli güvencelerindendir. Basınımızın bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da şehrimizi daha güzele ve ileriye taşımak adına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; basında sansürün kaldırılışının 113. yıldönümünde, İlimizde faaliyet gösteren yerel ve yaygın gazete, televizyon, radyo, dergi, internet haber siteleri ve haber ajansları temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, ebediyete intikal eden basın mensuplarını rahmetle yâd ediyorum. Nevşehir'in gelişmesinde ve değişmesinde, halkımızın doğru habere ulaşmasında, şehrimizin ihtiyaçlarının tespitinde bize yol göstermeleri nedeniyle kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.