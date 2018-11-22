Sayıştay Başkanı Baş: "1862 yılından itibaren evraklar elimizde var"

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "1862 yılından itibaren evraklar elimizde var" dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “Muhasebe denetim mesleği geçmişi, bugünü, geleceği kariyer planlaması” konferansına Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesinde Sayıştay Başkanı Baş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Mazhar Bağlı'ya hediye verdi.

Konferansta konuşan Baş, "1922 son Osmanlı Divanı Muhasebat Başkanı Ermeni asıllı bir Osmanlı vatandaşıdır. 1922 yılından beri Divanı muhasebata ait ne varsa hepsi Ankara'ya taşınır. Bizim elimizde 1862 yılından itibaren evraklar her şey bulunuyor. Devlet arşivinde olması gerekenleri Devlet arşiv kurumuna aktardık. Diğer devlet arşivinde olması gerekmeyenler de bizim elimizde duruyor. Dolayısıyla Sayıştay'a ait geçmişten bugüne bütün evraklarımız mevcut durumda bizde” diye konuştu.

Düzenlenen konferans, öğrencilerin Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş' soru sorması ile sona erdi.