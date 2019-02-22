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Seçen, Afrin Gazisi Didinmez'e Nevşehir Belediyespor forması hediye etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, kendisini ziyaret eden Afrin Gazisi Zeki Didinmez ile bir süre sohbet ettikten sonra kendisine arkasında kendi isminin yazılı olduğu Nevşehir Belediyespor forması hediye etti.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin' de gerçekleştirilen operasyon sonrasında gazi olan Uzman Çavuş Zeki Didinmez, Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Seçen, sırt bölümünde isminin yazılı Nevşehir Belediyespor formasını Afrin Gazisi Didinmez'e takdim etti.

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