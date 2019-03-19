Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı Arı ile sanayi esnaflarını ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, seçim çalışmaları kapsamında Yeni Sanayi Sitesi'nde esnaflarla bir araya geldi ve hayırlı ve bereketli işler dileğinde bulundu.

Başkan Seçen, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ve AK Parti Nevşehir İl teşkilatı mensupları ile birlikte Yeni Sanayi Sitesi'nde değişik meslek dallarında faaliyet gösteren sanayi esnaflarını işyerlerinde ziyaret etti.

Sanayi esnafından büyük ilgi gören AK Parti heyeti, esnaflarla sohbet ederek ,yaptıkları çalışmaların hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundular.