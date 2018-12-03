Seçen, “Engelli kardeşlerimizin her alanda başarılı olması için çaba harcıyoruz”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Seçen mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerle tüm yurttaşların olduğu gibi engelli vatandaşlarının da onurlu bir hayat sağlamalarının güvence altına alındığını kaydetti.

Seçen, yayımladığı mesajında devletin sosyal devlet olma anlayışının da bir göstergesi olarak tüm engelli yurttaşlarına çeşitli imkanları sunduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Seçen mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Yaşadığımız toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerimizin hayatın her alanında karşılaştıkları sorunları çözümleyerek, toplumsal üretime aktif bir şekilde katılımlarının sağlanması ve desteklenmesi sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Engelli kardeşlerimizin yaşadıkları meselelere karşı göstereceğimiz ilgi ve çağın gerektirdiği şekildeki çözümler, temel insan haklarının bir gereği, insana ve topluma saygının da açık bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşları ile sosyal devlet anlayışının önemli bir göstergesi olarak tüm engelli vatandaşlarımıza çeşitli imkân sunma konusunda özellikle son yıllarda büyük atılımlar ortaya koymuştur. Nevşehir Belediyesi olarak, engelli kardeşlerimize yönelik olarak Kıratlıoğlu Mahallesi'nde hizmete kazandırılan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi ile, imkanların sunulması halinde, onların becerilerini kullanmak suretiyle nasıl bir örnek oluşturduklarını, açmış olduğumuz eğitici kurslar ile fazlasıyla gördük. Unutulmaması gerekir ki toplumda yaşayan her insan, birer engelli adayıdır. Eğer konuya bu çerçevede bakacak olursak, engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümünün hızlı ve etkin bir şekilde çözümünün gerektiği gerçeği ortaya çıkacaktır.

Mesajının son bölümünde engellilerin sorunlarının çözümünde sadece devletin çabasının yeterli olmadığına inandığını kaydeden Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen daha sonra şu görüşlere yer verdi. “Tüm toplumsal sorunlarla olduğu gibi devletin çabası yanında sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluş ve kişilerin çabaları da artık geçerli ve kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu kapsamda özürlülerimizin toplumsal üretime katılmalarının sağlanması, hepimizin ortak bir görevi olmalıdır. Bugüne kadar alınan mesafede Nevşehir'deki sivil toplum örgütlerimizin çabalarının önemli olduğunu ifade etmek isterim. Nevşehir'de engelli kardeşlerimizin öncelikli olarak eğitimlerinin sağlanmasının yanı sıra becerilerinin değerlendirilmesine yönelik her türlü çalışmayı Nevşehir Belediyesi olarak desteklemeyi bundan sonra da sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle tüm engelli kardeşlerimizi tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum.”