Seçen, “Gönüllerdeki engelleri kaldırdık”

Zaten en büyük engellilikte gönülleri engelli bir şekilde tutmak, Rabbimize şükürler olsun tüm engelli kardeşlerimizle engelleri kaldırıp büyük bir gönül birlikteliği yaşıyoruz" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Nevşehir Görmeyenler Kültür Birleşme Derneği(GÖRBİR) Başkanı Erol Mutlu başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Belediye Başkanı Seçen ziyarette yaptığı açıklamada, tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü gönülden tebrik ettiğini belirtti.

Hayatta en büyük engelliliğin engellilerle gönül birlikteliğini sağlayamama olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Atilla Seçen, "Bizler sizlerle aramızdaki engeli gönül birlikteliğimizle zaten kaldırdık. Nevşehir Belediyesi'nde 2004'den beri de engelli kardeşlerimiz ile ciddi bir gönül birlikteliği oluşturduk. Nevşehir Belediyesi olarak sizlerle gönüllerimizi bütünleştirdik, gönüllerdeki engelleri kaldırdık. Zaten en büyük engellilikte gönülleri engelli bir şekilde tutmak, Rabbimize şükürler olsun tüm engelli kardeşlerimizle engelleri kaldırıp büyük bir gönül birlikteliği yaşıyoruz" diye konuştu.

Nevşehir GÖRBİR Başkan Yardımcısı Hafız Mahmut Sami Kemikkıran ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Nevşehir GÖRBİR Başkanı ı Erol Mutlu da, Nevşehir Belediyesi ile her alanda ciddi bir işbirliği ortaya koyduklarını belirterek, kendilerine karşı gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı Belediye Başkanı Seçen'e teşekkür etti. Mutlu, imkanlar ölçüsünde engelli bireylere en nitelikli hizmetler üretme yönünde kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.