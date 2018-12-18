Seçen, halk günü uygulamalarına devam ediyor

Göreve geldiği günden beri her fırsatta vatandaşlarla olduğu kadar esnaf ve sanatkarlarla birlikte olan ve iletilen sorunlara karşı etkin çözümler gerçekleştiren Belediye Başkanı Seçen, kendisine ulaşma noktasında hiçbir vatandaşın sorun yaşamaması için Halk Günü uygulaması başlatmıştı.

Başkan Seçen makamında kabul ettiği vatandaşların kendisine ulaştırdığı sorunların hızlı ve etkin bir şekilde çözüm oluşturmaya çaba harcıyor.

Seçen'in düzenlediği halk gününe katılanlar arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastranomi Bölümü'nde eğitimlerini sürdüren Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Gençlik Kolları Nevşehir İl Başkanı Yaşar Mete başkanlığında yönetim kurulu üyesi gençlerde vardı. Başkan Seçen'e çiçek takdiminde bulunan gençler, eğitimlerine ilişkin bilgiler aktardılar.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, klasik belediyecilik anlayışının yanı sıra hizmetin merkezine insanı alan bir anlayış içerisinde çalıştıklarını dile getirerek “ Tüm gayretimiz ve çabamız hemşehrilerimizin derdine derman olabilmek. Bulunduğumuz bu makam halka hizmet makamı. Bizlerde başkan yardımcılarımızla ve birim yöneticisi arkadaşlarımızla, Nevşehirli hemşehrilerimizin bizlere ulaştırdığı sorun, dilek ve istekleri yerine getirmeye azami bir gayret gösteriyoruz. Yaptığımız bu hizmetlerle eğer halkımızın gönüllerine dokunup , onların hayır dualarını alabiliyor isek bizlere ne mutlu. Halk günü uygulamamız ile vatandaşlarımızın bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkanı buluyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı her sorun bizim temel sorunumuzdur, . Bugüne kadar bu anlayışla hizmet ettik, bundan sonraki süreçte de aynı kararlılık içerisinde bunu sürdürme gayretinde olacağız” dedi.