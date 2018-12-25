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Seçen hizmet alanlarını denetledi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından iki değişik merkezde devam eden yol düzenleme çalışmalarını denetledi.


Başkan Seçen, ilk olarak Parmaksız Caddesi üzerinde Forum Alışveriş Merkezi'nden şehir merkezine doğru uzanan yol üzerinde, çeşitli sebeplerden dolayı yıpranan yol yenileme çalışmalarını yerinde denetledi. Çalışmalara ilişkin olarak Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Şifa Meydanı Köprülü Kavşak üzerinde yürütülen yol düzenleme çalışmalarını da denetledi ve ilgililerden bilgiler aldı.


Belediye Başkanı Atilla Seçen, yetkililere çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanarak her iki merkezde de trafiğin güvenli bir şekilde işleyişinin sağlanması talimatı verdi.

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