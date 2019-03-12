İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seçen, Yeni Galericiler Sitesi ve Fevzi Çakmak Caddesinde seçim çalışmalarına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, seçim çalışmaları kapsamında Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki esnaflar ile Yeni Galericiler Sitesi’ndeki esnafları Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ile birlikte ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, seçim çalışmaları kapsamında Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki esnaflar ile Yeni Galericiler Sitesi'ndeki esnafları Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ile birlikte ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu.


Başkan Seçen, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ile birlikte Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan çeşitli meslek dallarında uğraş veren esnafları ve Yeni Galericiler Sitesinde faaliyette bulunan esnafları ziyaret ederek ,işlerinde başarılar dileğinde bulundu.


AK Parti Nevşehir İl Teşkilatı yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde Başkan Seçen ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ile birlikte kısa süreli sohbetler yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.