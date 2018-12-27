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Seçen, yılın müdürleri Aksoy ve Saygılı'yı plaketle ödüllendirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, yaptıkları çalışmalarda üstün başarı sergileyen ve yılın müdürleri olarak belirlenen Mali Hizmetler Müdürü Dilek Saygılı ve Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Can Aksoy’u plaket ile ödüllendirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, yaptıkları çalışmalarda üstün başarı sergileyen ve yılın müdürleri olarak belirlenen Mali Hizmetler Müdürü Dilek Saygılı ve Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Can Aksoy'u plaket ile ödüllendirdi.


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, makamında kabul ettiği 2018 yılın müdürleri Mali Hizmetler Müdürü Dilek Saygılı ve Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Can Aksoy'a başarılı çalışmaları için teşekkür etti.


Halka sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesinde örnek çalışmalar yapan Saygılı ve Aksoy'a teşekkür eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, başarılı çalışmalarının bundan sonraki süreçte de devam etmesi temennisinde bulundu.


Başkan Seçen ,daha sonra Nevşehir Belediyesi'nde yılın başarılı müdürü olarak belirlenen Mali Hizmetler Müdürü Dilek Saygılı ve Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Can Aksoy'a teşekkür plaketi takdim etti. (COŞ-AÖ-Y)

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