İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şehir Tiyatrosu ekibi çalışmalarına başladı

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Şehir Tiyatrosu, Eylül ayında sahneleyeceği iki yeni oyun için çalışmalarına başladı.


Nevşehir'de kültürel canlılığı arttırmak, gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlamak ve tiyatroya ilgi duyan sanatseverlere destek olmak amacıyla kurulan Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, önümüzdeki aylarda iki yeni oyun ile sanatseverlerle buluşacak. Drama ve Uygulama Tiyatro Eğitmeni Seza Derme yönetiminde 20 kişilik bir kadro ile çalışmalarını sürdüren grup, Eylül ayında sahnelemeye başlayacağı oyunlarından biri çocuklara diğeri ise yetişkinlere yönelik olacak.


Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen oyuncu seçmelerinin ardından atölye çalışmalarına başlayan Şehir Tiyatrosu'nda, katılımcılara ses- nefes çalışmaları ve drama oyunları eğitimleri veriliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.