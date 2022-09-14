Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde asfalt serimi başladı

Belediye ekipleri son olarak Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde sıcak asfalt serimi için hazırlıklara başladı.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde başlatılan altyapı yenileme çalışması tamamlandı. Mahalle sakinlerini daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile buluşturmak için içme suyu altyapısını tamamen yenileyen belediye ekipleri üstyapı için de çalışmalara başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri daha önce parke taşla kaplı olan yolu sıcak asfalt konforu ile buluşturmak için PMT serimine başladı. Çalışmanın hafta sonuna kadar tamamlanarak caddenin yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor.