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Şehit Polis memuru Furkan Demir için Mevlid-i Şerif okutuldu

2017 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde şehit olan Nevşehirli polis memuru Furkan Demir için Çetinel Camiinde Cuma Namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

2017 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Nevşehirli polis memuru Furkan Demir için Çetinel Camiinde Cuma Namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.


2017 yılında Diyarbakır ilçesinin Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçici sırasında. insanlıktan nasibini alamayan teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehadet mertebesine ulaşan Nevşehirli Polis Memuru Furkan Demir için Cuma Namazı öncesinde Çetinel Camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu.


Mevlid-i Şerif öncesinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Seçen ve hazır bulunan cemaat, şehit ailesinin yakınlarıyla bir araya gelerek aileye Sabr-i Cemil dileğinde bulundu.

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