Şehit ve gaziler motor gezintisi ile anıldı

Nevşehir'de Gaziler Haftası nedeniyle Kapadokya Bisikletçiler Birliği üyeleri motor gezisi düzenledi.

Gaziler haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe; Cappadocia Turk Riders Chopper Culup Başkanı Kenan Tekin, Nevşehir Bisikletçiler Birliği temsilcisi Yüksel Serbes, Türkiye Harp Malul Dul Yetim Şehit ve Gaziler Derneği Nevşehir İl Temsilciliği Başkanı Zeki Didinmez, Nevşehir Vatan Sevdalıları Derneği Başkanı İhsan Biçkin, Culup üyeleri, Birlik temsilcileri, Şehit yakınları, Gaziler ve vatandaşlar katıldı. Gazileri anma etkinliği çerçevesinde düzenlenen program ilk olarak Nevşehir Şehitlik heykelinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı.

Şehitlikte ki programın ardından, programa katılan heyet Nevşehir Kalesine kadar yürüdü. Nevşehir Kalesinde Türk Bayrağı açan Cappadocia Turk Riders Chopper Culup üyeleri daha sonra Şehit yakınları, Gaziler ve gönüllü vatandaşların katılımıyla trafiğe kapalı alanda motor gezintisi yaptı.