Sel nedeniyle Nevşehir-Aksaray Karayolu ulaşıma kapandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar göle döndü, dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı, Nevşehir-Aksaray Karayolu geçici süre trafiğe kapandı.

Akşam saatlerinde başlayan ve bir anda şiddetini artıran sağanak yağış Acıgöl ilçesinde sele neden oldu. Nevşehir-Aksaray Karayolu Organize Sanayi bölgesinden geçen kara yolu da sular altında kaldı. Karayolları ekipleri yolun tekrar trafiğe açılması için yoğun çalışma sarf etti. Bekdik Mahallesi'nde yaşanan sel nedeniyle yolda mahsur kalan sürücünün yardımına başka bir sürücü yetişti. 4x4 kamyoneti ile selde mahsur kalan sürücü, aracı iterek selden kurtardı.

Acıgöl'e bağlı Tatlarin beldesi ile Tepeköy ve Karacaören köyleri de selden büyük hasar aldı. Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri su baskınlarına karşı ve mahsur kalan vatandaşlara yardım için seferber oldu. Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray Karayolu, karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.

Selin etkili olduğu Tatlarin kasabasında da Aksaray-Kapadokya Hava Limanı yolu gidiş geliş olmak üzere trafiğe kapatıldı.