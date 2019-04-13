Ses ver Sus A capella grubu, Nevşehir'de konser verdi

2011 yılında kurulan Ses Ver Sus A capella grubu Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde konser vermeye devam ediyor. Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen konserde de Ses ver Sus A capella grubu tarafından verilen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterirken konser yaklaşık bir saat sürdü.

Grup üyelerinden Aslıhan Şahin Güven yaptığı açıklamada, "Biz Ankara'da geliyoruz. Ses ver Sus A capella olarak çalışmalarımızı Ankara'da yapan bir ekibiz. Anadolu'nun pek çok şehrine gidiyoruz, çok da büyük ilgi görüyoruz. Nevşehir'e de ilk kez geliyoruz. Biz insanların ilgisini aslında şaşkınlıkla izliyoruz. A capella dünyada yeni yeni yayılan ve yeni yeni gelişen bir müzik tarzı. Türkiye'de de tabi ki bunun yansımaları var. Biz tamamen insan sesiyle oluşan batı müziği alt yapısının kullanıldığı bir tarz yapıyoruz. Dolayısıyla insanlara bunu anlatırken zorlanacağımızı düşünürken insanların ilgisi bizleri son derece mutlu etti” dedi.

Ses ver Sus A capella sadece insan sesiyle, enstrüman olmadan yani “acapella” müzik yapan grup, birbirinden yetenekli ve istekli birçok vokalin bir araya gelmesiyle oluştu. Ses ver Sus A capella grubu, sahneyi, şarkı söylemeyi, acapellayı ve içinde bulunduğu ekibi seven kişilerden oluşuyor.