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Seyir halindeki araç yandı

Nevşehir’de seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Nevşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Ürgüp'ten Nevşehir istikametine seyir halindeki 38 YR 893 plakalı otomobil turban kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren sürücü aracı yolun sağ tarafına park ederek itfaiye ekiplerini bekledi.


Kısa sürede olay yerine ulaşan Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri araca müdahale etti. Araçta çıkan yangın kısa sürede söndürülürken itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı.


Trafik ekipleri yolu kısa süreliğine trafiğe kapatırken kaza ile ilgili de soruşturma başlattı.

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