Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev aldı.

Alınan bilgilere göre, Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyü yolunda Şenol Yılmaz yönetimindeki 34 CVH 259 plakalı kamyonet alev aldı. Kamyonetinin alev aldığını gören sürücü Şenol Yılmaz kendini araçtan atarak kurtarırken durumu Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından söndürülen kamyonet kullanılamaz hale geldi.