İhlas Haber Ajansı

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Seyrani İpek'ten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'e Ziyaret

Nevşehir Öğretmenevi Müdürü Seyrani İpek, beraberinde Müdür Yardımcısı Hüseyin Çakmak ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.


NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Öğretmenevi Müdürü Seyrani İpek ve Müdür Yardımcısı Hüseyin Çakmak'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Öğretmenevi Müdürü İpek ve Müdür Yardımcısı Çakmak'ın gerçekleştirdikleri kurumsal çalışmalar hakkında Rektör Aktekin'e bilgi verdiği ziyarette, kurumsal işbirliği imkânları ile eğitim-öğretim hususları ele alındı.

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