Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresi altyapı çalışmaları tamamlandı

Sıcak asfalt serimi öncesinde belediye ekipleri yaya kaldırımı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde artan konut ve işyeri sayısı ile birlikte yeni sağlık kurumlarının ve hastane ek binalarının hizmete girmesi dolayısıyla yetersiz kalan altyapıyı sağlamlaştırarak çok sayıda bölgeyi modern bir görünüme kavuşturmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenen bölgede ilk kez yağmur suyu hattı da oluşturuldu.

Oluşturulan yağmur suyu hattı ile birlikte özellikle kış aylarında ve sağanak yağışlarda bu bölgedeki yollarda oluşan su birikintileri ve sel tehlikesi önlenmiş oldu.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile bölgeyi sağlam bir altyapıya kavuşturan Nevşehir Belediyesi, sıcak asfalt serimi öncesinde hazırlıklarına başladı.

Bölgedeki yolları genişleten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7 bin metre bordür ve 10 bin metre baskı beton dökümü için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Yaya kaldırımlarının yenilenmesi ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde sıcak asfalt serimi yapılacak.