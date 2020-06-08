Şifa meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinin altyapısı yenilendi

İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilendiği bölgede ilk kez yağmur suyu drenaj hatları oluşturuldu.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresine modern altyapı sistemi kazandırmak amacıyla başlatılan çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Bölgede ilk olarak mevcut içme suyu ve kanalizasyon hattını yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ekipleri, ardından özellikle sağanak yağışlarda yollarda oluşan su birikintilerini önlemek ve sel baskını riskini ortadan kaldırmak için yağmur suyu drenaj hattı oluşturdu.

Şifa Meydanı, Devlet Hastanesi çevresi ve Acil Servis girişindeki yağmur suyu drenaj hattı için mazgal montajlarını sürdüren belediye ekipleri hafta sonuna kadar bu çalışmalarını da tamamlayacak.

Çok sayıda konut ve işyerinin de bulunduğu bölgeyi sağlam bir altyapıya kavuşturacak olan Nevşehir Belediyesi ardından sıcak asfalt serimi, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlayacak.