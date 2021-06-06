Şifalı Köprülü Kavşağına, ‘Türkiye-Azerbaycan Kardeşi Anıtı'

Nevşehir Belediyesi tarafından Şifa Köprülü Kavşağı'na Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Anıtı yapıldı.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bir süre önce Avanos yolu üzerindeki Şifa Köprülü Kavşağı'nda başlatılan düzenleme çalışmaları tamamlandı. Gerçekleştirilen çalışma ile birlikte kavşak içerisindeki 11 metrekare alan içerisine yaklaşık 6 metre yüksekliğinde Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Anıtı yerleştirildi.

Türkiye ve Azerbaycan halklarının uzun yıllardır süre gelen kardeşlik ve dostluğunun bir simgesi olarak anıtın bir tarafında ay yıldızlı Türkiye bayrağı diğer tarafında ise Azerbaycan bayrağı taş üzerine işlendi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da kavşakta gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarını beraberinde başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte yerinde inceledi.

Çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Savran, “Türkiye ve Azerbaycan geçmişi, kültürü, dili, dini bir iki kardeş ülkedir. Biz iki ayrı devlet olsak da aynı milletin evlatlarıyız, bunun için her fırsatta ‘Biz iki devlet, tek milletiz' dedik ve diyoruz. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği ‘bir millet, iki devlet' anlayışıyla ilelebet var olmaya devam edecek. Şifa Köprülü Kavşağı'na yaptığımız bu anıtta Türkiye- Azerbaycan kardeşliğinin anlamlı bir simgesi olacaktır” dedi.