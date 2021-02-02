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Silahla yaralama olayı şüphelisinin evinde aramada çok sayıda kesici alet ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahla yaralama olayının şüphelisi O.

Y.'nin evinde yapılan aramada çok sayıda kesici alet ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahla yaralama olayı ile ilgili olayın şüphelisi O.Y.'nin evinde yapılan aramada, olayda kullanılan tüfek evin bahçesinde bulunurken, 2 adet 9 mm mermi, 9 adet sallama tabir edilen kesici alet ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.Y. ile ilgili adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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