İhlas Haber Ajansı

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Silahla yaralama olayında 3 kişi tutuklandı

Nevşehir’de bir kişinin ateşli silahla yaralanması sonucu yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de bir kişinin ateşli silahla yaralanması sonucu yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı Ahi Evran alt geçit önünde M.G., ateşli silahla yaralandı. Olayın ardından polis; faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri olduğu belirlenen E.Y., M.Ö. ve F.M.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı

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