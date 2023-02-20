'Sınav kazandıran taktikler' eğitim semineri ileri tarihe ertelendi

Nevşehir'de Eğitim Danışmanı Gökhan Müftüoğlu tarafından lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan 'Sınav Kazandıran Taktikler' konulu seminer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gökhan Müftüoğlu tarafından daha önce 23 Şubat 2023 Perşembe günü düzenleneceği duyurulan 'Sınav Kazandıran Taktikler' konulu seminerin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Nevşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek seminerin, yapılacağı tarih önümüzdeki günlerde duyurulacak.