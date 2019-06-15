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Sınava girecekti kimliği otomobilin camına sıkıştı

Bugün yapılacak olan YKS sınavına katılmak üzere Gülşehir’den Nevşehir’e otomobille gelmekte olan Habib Can Aslan’ın kimliği otomobilin ön camına sıkıştı.

Bugün yapılacak olan YKS sınavına katılmak üzere Gülşehir'den Nevşehir'e otomobille gelmekte olan Habib Can Aslan'ın kimliği otomobilin ön camına sıkıştı.


Edinilen bilgilere göre, YKS sınavına katılmak üzere Gülşehir ilçesinden Nevşehir'e gelmekte olan Habib Can Aslan kimliğini otomobilin ön paneline koydu. Ön panele koyduğu kimliği kısa süre sonra ön cama sıkıştığını gören Aslan Gülşehir'de sanayiye gitti. Gülşehir sanayisinde açık esnaf bulamayan Habib Can Aslan çareyi Nevşehir'de açık iş yeri aramakta buldu. 2000 Evler Mahallesinde otomobil bakım iş yeri sahibi Asım Çapacı'nın iş yerinin açık olduğunu fark eden Aslan burada aracın ön camına sıkışan kimliğini çıkarttırdı.


Bir yıllık emeğinin kurtulduğunu söyleyen Habib Can Aslan iş yeri sahibi Asım Çapacı'ya benim bir yılımı kurtardığın için teşekkür ederim derken Çapacı'da sınava girecek olan gence başarılar diledi.

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