İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siyer-i Nebi yarışmasının İl birincisi belli oldu

Anadolu Gençlik Derneğinin her yıl düzenlediği ve Hz.

Peygamber'in hayatını konu alan Siyer-i Nebi Yarışması Nevşehir genelinde yüzlerce lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Türkiye geneli, il geneli ve ilçelerde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 31 Aralık Gecesi Nevşehir'de düzenlenen Mekke'nin Fethi programında İl Genelinde dereceye giren öğrencilere hediyeleri Anadolu Gençlik İl temsilciliği tarafından takdim edildi.


Nevşehir Geneli İl birincisi 90,71 puanla Acıgöl Damat İbrahimpaşa Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Zehra Özörer oldu.


Acıgöl Damat İbrahimpaşa Anadolu Lisesi Müdürü Zeynel Kolutek, Siyer-i Nebi yarışmasında il birincisi olan Zehra Özörer ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Zeynep Varır'ı tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.