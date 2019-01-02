Siyer-i Nebi yarışmasının İl birincisi belli oldu

Peygamber'in hayatını konu alan Siyer-i Nebi Yarışması Nevşehir genelinde yüzlerce lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye geneli, il geneli ve ilçelerde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 31 Aralık Gecesi Nevşehir'de düzenlenen Mekke'nin Fethi programında İl Genelinde dereceye giren öğrencilere hediyeleri Anadolu Gençlik İl temsilciliği tarafından takdim edildi.

Nevşehir Geneli İl birincisi 90,71 puanla Acıgöl Damat İbrahimpaşa Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Zehra Özörer oldu.

Acıgöl Damat İbrahimpaşa Anadolu Lisesi Müdürü Zeynel Kolutek, Siyer-i Nebi yarışmasında il birincisi olan Zehra Özörer ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Zeynep Varır'ı tebrik etti.