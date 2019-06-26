Softbol Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Softbol Kadın Milli Takımı hafta sonunda başlayacak olan Avrupa Şampiyonası grup maçları öncesinde hazırlıklarını Nevşehir'de sürdürüyor.

1 Temmuz tarihinde Çekya'dadüzenlenecek olan Softbol Avrupa Şampiyonası grup maçlarına katılacak olan Türkiye Kadın Softbol Milli Takımı Nevşehir'de girmiş olduğu kamp çalışmaları ile şampiyonaya hazırlanıyor. Nevşehir Gazi Stadyumu'nda antrenmanlarına devam eden Softbol Kadın Milli Takım sporcularının morallerinin oldukça yüksek olduğu gözlenirken Milli Takım antrenörü İbrahim Şahin yaptığı açıklamada bu branşta henüz bir galibiyet alamadıklarını ama Çekya'da düzenlenecek olan şampiyonada kürsüye çıkmak istediklerini söyledi. Şahin, "Rugby Federasyonuna bağlı Softbol Kadın Milli Takımı olarak Nevşehir'de ikinci kamp çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kampın sonunda Çekya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası var. İlk maçımız İtalya ile oynayacağız. Önce grup maçları sonrada sıralama maçları olacak. Yeni bir federasyonuz ve faaliyetlerini yeni geliştiren bir takımımız. Burada ikinci düzenlediğimiz kampımız. Nevşehir'de güzel ve verimli bir kamp yaptık. Hedefimiz her Milli Takım sporcusu gibi taşıdığı bayrağı en üstlere taşıyacak olan bir takım oluşturmaktı. Bu bayrak için savaşacak bir takımımız var. Hedefimiz de daha önce bu branşta hiç galibiyetimiz bulunmuyor. Bu sene galibiyetler ve takım olarak bir kürsü yapmak istiyoruz. Her şeyin ilkleri zor ve sancılıdır. Bu süreci de atlattık” şeklinde konuştu.