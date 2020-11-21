Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kapadokya sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 20:00 itibariyle başladı. Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya bölgesinde de kısıtlamanın başlamasıyla beraber cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri ve jandarma ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

Kapadokya bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber bölge adeta hayalet şehre dönmesi dikkatlerden kaçmadı.