Sokak hayvanları için beslenme odaklarına mama bırakıldı

Şehir merkezinde dün geceden beri aralıksız olarak yağan kar yağışı ile birlikte yiyecek bulamama sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı merkezlerindeki açık alanlarda oluşturulan beslenme odaklarına yeteri oranda mama bıraktı.