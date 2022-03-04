Sopalı saldırganlar 18 kamera kaydı ile yakalandı

Nevşehir'de trafikte tartıştıkları bir şahsı darp eden 2 kişi, 18 kameranın kayıtlarının izlenmesi ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Meteris Kavşağında meydana gelen olayda, trafikte tartıştıkları şahsı sopa ile yaralayan 2 kişi olay yerinden kaçtı. Olay sonrasında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği tarafından olay yerine yakın 18 adet kameralara ait yaklaşık 2'şer saatlik görüntüleri tek tek incelendi. Kamera kayıtlarının ardından, olayı gerçekleştiren şahısların A.Y. ve S.Y. olduğu belirlendi.

A.Y. ve S.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramada yaralamayı gerçekleştirdikleri sopa da ekipler tarafından bulundu.