SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Nevşehir İl Başkanı Simit'in cenaze törenine katıldı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Saadet Partisi (SP) Nevşehir İl Başkanı Ali Doğan Simit, Nevşehir'de toprağa verildi. Cenaze törenine SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen SP Nevşehir İl Başkanı Ali Doğan Simit, bu sabah saatlerinde vefat etti. Nevşehir Kurşunlu Camii'nde ikindi namazı sonrasında Ali Doğan Simit için cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Simit, Kaldırım Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, “Kanser tedavisinin ardından görevine döndü. Takdiri ilahi, hastalık nüksedince hayata veda etti. Bütün yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah makamını ali eylesin, sevdikleri ile beraber eylesin inşallah" dedi.

Bir gazetecinin "Siyasi bir soru sorabilir miyiz?" sözleri üzerine Karamollaoğlu, "Mezarlıktayız, siyasetle ilgilenmek doğru olmaz" cevabını verdi.

Karamollaoğlu, Simit'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledikten sonra karayoluyla Ankara'ya döndü. Simit'in cenaze törenine SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş ve Mahmut Arıkan, SP Genel Sekreteri Mesut Doğan, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, siyasi parti il temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.