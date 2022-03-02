STK'lardan Başkan Savran'a Ziyaret

Nevşehir'de faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Savran, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Nevşehir şubesi, Nevşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve İHH İnsani Yardım Derneği Nevşehir Şubesi başkan ve yöneticilerini ayrı ayrı başkanlık makamında konuk etti. İlk olarak Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Nevşehir Şubesi Başkanı Ramazan Çiftci ve beraberindeki vakıf yöneticileri ile bir araya gelen Savran, Nevşehir'de yeni kurulan vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çiftci ve beraberindeki gazi ve şehit yakınları ile bir süre sohbet eden Savran'a vakıf başkanı Çiftçi tarafından üzerine ay yıldız dokunmuş bir kilim hediye edildi.

Savran daha sonra, Nevşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Şerafettin Arslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Murat Çöloğlu ve Özcan Gömeç'i konuk etti. 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Savran, tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve muhasebe çalışanlarının Muhasebe Haftasını kutladı.

İHH'dan ziyaret

Savran'ın son konukları ise İHH Nevşehir Şube Başkanı Baki Öncel ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Akarsu oldu. Savran, İHH yöneticileri ile hem vakfın gerçekleştirdiği yardımlar hem de Nevşehir Belediyesi'nin sosyal yardımları konusunda istişarelerde bulundu.