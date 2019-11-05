Su borusunun içinden çıkanlar herkesi şok etti

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesinde su sorununu gidermek için çalışan Gülşehir Belediyesi ekipleri su borusu içerisinden çıkanlar karşısında adeta şok yaşadı.

Tuzköy'de yıllardır bitmek bilmeyen içme suyu sorununu kökten halletmek için kolları sıvayan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, yeni su kuyusu açtırarak ilk adımları atarken, mevcut su kuyularında yıllardır sıkça yaşanan dinamo yanmasının nedenlerini araştırdı.

Su arıza ekibiyle gece geç saatlere kadar süren çalışmaları takip eden başkan Çiftci, ana borulardan çıkan kökleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Boruların içerisinden çıkan metrelerce uzunluğundaki köklerin, dinamoları zorladığı ve sık sık arıza yapmalarına neden olduğu ortaya çıktı.

Tuzköy Mahallesinin su kesintisini gidermek için gece geç saatlere kadar çalışan su arıza ekibinin çalışmalarını yakından inceleyen Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, "Sürekli arıza yaparak Tuzköy'de kesintilere sebep olan su kuyusundaki ekipmanlar, her defasında günü kurtarmak için, yüksek bedeller ödenerek halledilmeye çalışılmış. Fakat bu arızaların sebebi araştırılmamış. Biz günü kurtarmak için değil geleceğe yatırım yapmak için çalışıyoruz. Harcadığımız her kuruşun vebal olduğunu bilerek, tüm çalışmalarımızı köklü ve geleceğe yönelik yapıyoruz" dedi.