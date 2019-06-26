İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su kuyusuna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı

Nevşehir’de bir inşaattın su kuyusuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Nevşehir'de bir inşaattın su kuyusuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.


Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arıtma tesisi inşaatının su kuyusunda yılan gören vatandaşlar durumu Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu özel bir aparat sayesinde su kuyusundan çıkarılan bir buçuk metre boyundaki yılan doğaya bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.