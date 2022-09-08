Sümer mahallesinde altyapı yenileme çalışması başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi'nde bulunan Poyraz Sokak'ta altyapı yenileme çalışması başlatıldı.

Şehri sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturmak için tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, mahallelerde altyapıdan kaynaklı su kesintilerinin sık yaşandığı cadde ve sokaklara neşter vurmaya devam ediyor. Belediye ekipleri son olarak Sümer Mahallesi'nde bulunan Poyraz Sokak'ta altyapının yenilenmesi için çalışma başlattı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilecek olan çalışma çerçevesinde burada bulunan ve eski asbestli boruların bulunduğu içme suyu altyapısı kısa sürede yenilenecek.

Altyapı yenileme çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Poyraz Sokak'ta yol çalışması gerçekleştirilecek.