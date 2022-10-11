Sümer Mahallesi'nde asfalt serimi başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi'nde bulunan Seyit Taşçı Sokak ve Eyüp Sokak'ta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

Nevşehir Belediyesi'nin kentin dört bir tarafında sürdürdüğü asfalt seferberliği Sümer Mahallesi'nde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonu altyapı yenileme çalışması tamamlanan Seyit Taşçı Sokak ve Sümer Sokak'ta sıcak asfalt serimine başladı.

Kısa sürede asfalt serimini tamamlayarak bu sokakları yeniden araç trafiğine açacak olan belediye ekipleri bu bölgede aynı zamanda yaya kaldırımı yenileme çalışması da yapacak.