Nevşehir Belediyesi tarafından altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan Sümer Mahallesi'nde üstyapı çalışmaları başladı.

Sümer Mahallesi'nde bulunan Eyüp Sokak, Seyit Taşçı Sokak ve 6. yolda gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmaları sona erdi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda bu bölgelerdeki içme suyu hatları yenilendi. Burada yağmur suyu hatlarının imalatını da tamamlayan belediye ekipleri üstyapı için çalışmalara başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince PMT serimi gerçekleştirilen sokaklarda önümüzdeki günlerde sıcak asfalt çalışması yapılacak.