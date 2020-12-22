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Şüpheli araçtan tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı 1 adet şarjör içerisinde 10 dolu fişek ele geçirilmenin yanı sıra araç içerisinde 140 gram esrar, 0,18 gram metamfetamin ve 1 adet bıçak ele geçirildi.


Araç içerisinde bulunan A.T. ve H.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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