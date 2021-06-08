Şüpheli araçtan tarihi eser çıktı

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kontrol ve denetleme noktasında şüpheli araç içerisinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 8 adet madeni para, 2 adet gümüş renkli metal bilezik, 1 adet 8 cm uzunluğunda toprak küp ele geçirildi.

Araç sürücüsü halkında 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.