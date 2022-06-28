İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli araçtan uyuşturucu ve tarihi eser çıktı

Nevşehir’de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve sikke tabir edilen tarihi metal obje ele geçirildi.

Nevşehir'de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve sikke tabir edilen tarihi metal obje ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nin yaptığı çalışmada şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan 5 şahıs ve araç kontrol edildi. Araçta yapılan aramalarda 0,70 gram uyuşturucu madde ve bir şahıs üzerinden ise kutu içerisinde 7 adet sikke olarak tabir edilen metal objeler ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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