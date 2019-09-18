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Şüpheli şahıs bekçilere kurusıkı tabanca ile ateş açtı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde gece devriyesi gezen bekçilerin şüphe üzerine durdurdukları şüpheli şahıs yanında bulundurduğu kurusıkı tabanca ile bekçilere ateş açtı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gece devriyesi gezen bekçilerin şüphe üzerine durdurdukları şüpheli şahıs yanında bulundurduğu kurusıkı tabanca ile bekçilere ateş açtı.


Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kayseri Caddesi üzerinde gece bekçileri şüphe üzerine durdurdukları şahsın üst aramasını yapmak istedi. Şüpheli T.S. ise üzerinde bulundurduğu kurusıkı tabanca ile bekçilerin üzerine ateş etmeye başladı. Çıkan arbede sonrasında ise gece bekçileri T.S.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. T.S.'nin yapılan üst aramasında 7 gram metamfetamin, 9 gram esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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