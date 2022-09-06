Süslü'den lise öğrencilerine yol desteği

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı yazılı açıklamada, "Kasabamız öğrencilerine destek olma anlamında yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Öğrencilerimizin günümüz koşullarında yapılan zamlardan; en asgari koşulda etkilenmeleri için otobüs biletlerini biz karşılayacağız. Kasabamıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.

Yol desteği başvuruları, 30 Eylül tarihine kadar Uçhisar Belediyesi- Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler birimine öğrenci belgesi ve kimlik kartı ile yapılacaktır.